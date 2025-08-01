Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı

01.08.2025 17:46
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Küçükçekmece'de bir şüpheli, husumetli olduğu kişiye silahlı saldırıda bulundu. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece Sefa Sanayi Sitesi'nde bir şüpheli, aralarında husumet bulunan kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırı anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Küçükçekmece Sefa Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli yürüyerek olay yerine geldi. Aralarında husumet bulunan şahsa cebinden çıkardığı silahla ateş açtı. Silahlı saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaşırken, kurşunların hedefi olan şahıs yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan, silahlı saldırı anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin yürüyerek geldiği, minibüsün içinde bulunan şahsa silahla ateş açtığı ardından koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı - Son Dakika

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