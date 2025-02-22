Küçükçekmece'de Yıldırım Düşmesi: 1 Yaralı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Yıldırım Düşmesi: 1 Yaralı

Küçükçekmece'de bir binanın çatısına yıldırım düştü, park halindeki araçlara zarar verdi; 1 kişi yaralandı.

22.02.2025 16:46
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Küçükçekmece'de bir binanın çatısına yıldırım düştü: Kopan parçalar araçlara zarar verdi

Yıldırımın isabet ettiği bina böyle görüntülendi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 13 katlı bir binanın çatısına yıldırım isabet etti. Çatıdan kopan parçalar park halindeki çok sayıda aracın üzerine düşerek zarar verirken, olayda 1 kişi yaralandı. Öte yandan, yıldırımın isabet ettiği bina ve zarar gören araçlar havadan görüntülendi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Penguen Sokak'ta 13 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısına yıldırım düştü. Çatıdan kopan parçalar, aşağıda park halindeki araçların üzerine düşerek zarar verdi. Parçalardan biri de yoldan geçen Arda Yaşar'ın koluna isabet etti. Vatandaşlar, düşen yıldırım nedeniyle şoke oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, yıldırımın isabet ettiği bina ve zarar gören araçlar havadan görüntülendi.

"Bir tane çocuk kolundan yaralandı"

Ali Güntulu,"Bir tane çocuk kolundan yaralandı. Muhtemelen üzerine tuğla düştü. Yıldırım çarpması sonucunda binadan parçalar döküldü. Arabaların bazıları perte çıktı. Yaralanan çocuğu ambulans geldi, götürdü. Binada tam köşeye yıldırım düştü. Şu an ekipler geldi, müdahale ediyorlar" dedi.

"Yıldırım binanın köşesine düştü"

Necmeddin Kurt, "Yıldırım binanın köşesine düştü. Buraları aydınlattı. Çatıdan parçalar, tuğlalar düştü. 5-6 araç hasar gördü. 1 çocuk kolundan yaralanmış. Parça düşünce kafasına gelmemesi için kolunu kullanmış. Ambulans geldi, onu götürdü. Ben balkondaydım. Elektrikler kesildi. Aniden oldu, buralar hep aydınlandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Yıldırım Düşmesi: 1 Yaralı - Son Dakika

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