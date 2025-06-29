Kastamonu'nun Küre ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sebebiyle kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Küre ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sebebiyle Kastamonu- İnebolu karayolu, Ayrancı mevkiinde ulaşıma kapandı. Yola taşan yağmur suyu ve toprak yığını sebebiyle kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Bölgeye sevk edilen Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yol temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Küre'de Sağanak Yağış Yolu Kapatmıştı - Son Dakika
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