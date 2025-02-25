Kurtalan'da 11 Katlı Binada Yangın - Son Dakika
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Kurtalan'da 11 Katlı Binada Yangın

Kurtalan\'da 11 Katlı Binada Yangın

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki 11 katlı binanın 3. katında yangın çıktı, itfaiye müdahale etti.

25.02.2025 22:35
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde 11 katlı binanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kurtalan ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde 11 katlı bir apartmanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangından etkilene olmazken maddi hasar oluştu. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kurtalan'da 11 Katlı Binada Yangın - Son Dakika

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