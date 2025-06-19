Kurtalan'da anız yangını paniğe neden oldu

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde çıkan yangında 60 dönümlük tarım arazisi ve hayvan sürüsü son anda kurtarıldı

Yangın, gece yarısı Kurtalan ilçesi Teylan köyü ile Kurtalan-Siirt kara yolu arasında bulunan, hasadı tamamlanmış bir tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kurtalan Belediyesi ve Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde alevler, bölgede hayvanlarını otlatan sürüye ve henüz hasadı yapılmamış 60 dönümlük tarım arazisine sıçramadan kontrol altına alındı. Kısa sürede söndürülen yangının ardından soğutma çalışmaları da başarıyla tamamlandı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.