Siirt'in Kurtalan ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Toytepe köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon derildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Kurtalan'da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralı - Son Dakika
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