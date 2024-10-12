Kürtün'de Odun Toplarken Düştü, Hayatını Kaybetti

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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kışlık odun yapmak için ormana giden kadın, 5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilköy köyü sakinlerinden Azize Alemin (62), Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, kışlık ihtiyaç odunu yapmak üzere Alan Yaylası mevkisinde belirlenen ormanlık alana eşi ve köylüleriyle birlikte gitti.

Öğle saatlerinde odun topladığı sırada dengesini kaybederek 5 metrelik yükseklikten Alemin, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kürtün Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

10 çocuk annesi Alemin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - GÜMÜŞHANE