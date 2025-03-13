Kuveyt'ten ABD'li Tutuklulara Serbest Bırakma

Kuveyt, ABD'nin rehine işlerinden sorumlu özel temsilcisi Adam Boehler'in ziyaretinin ardından uyuşturucu suçundan tutuklu 6 ABD vatandaşını serbest bıraktı.

Kuveyt ile ABD arasında "tutuklu" trafiği yaşanıyor. Kuveyt, ABD'nin rehine işlerinden sorumlu özel temsilcisi Adam Boehler'in ziyaretinin ardından uyuşturucu suçundan hüküm giyen 6 ABD vatandaşını serbest bıraktı. Tutukluların avukatı Jonathan Franks yaptığı açıklamada, "Bu sabah Kuveyt hükümeti, çoğu gazi ve eski paralı asker 15 müvekkilimi kısa süre içinde serbest bırakacak bir anlaşmanın parçası olarak 6 müvekkilimi serbest bıraktı. Her biri uyuşturucu suçundan hüküm giydi ve her biri masumiyetlerini şiddetle savunuyor" dedi.

Kuveyt'in ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, ABD vatandaşlarının Kuveyt'in yasa ve yönetmeliklerine tabi olduğu, bu yasaların " Amerika Birleşik Devletleri'ndekilerden önemli ölçüde farklı olabileceği" ve ABD hükümetinin suçlanan kişilere yalnızca sınırlı yardım sunabileceği belirtildi. - KUVEYT