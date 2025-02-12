Libya'da Bakan Juma'ya Suikast Girişimi - Son Dakika
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Libya'da Bakan Juma'ya Suikast Girişimi

Libya'da Devlet Bakanı Adel Juma'ya aracına ateş açıldı, yaralı durumda. Saldırı kınandı.

12.02.2025 16:06
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Libya'da kabine işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Adel Juma, aracına ateş açılması sonucu yaralandı.

Libya'da devlet bakanına suikast girişiminde bulunuldu. Hükümetten yapılan açıklamada, kabine işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Adel Juma'nın aracına başkent Trablus'ta silahlı kişiler tarafından ateş açıldığı bildirildi. Saldırıda Juma'nın yaralandığı belirtilirken, araca otoyolda seyir halindeyken doğrudan ateş açıldığı aktarıldı.

Ulusal Birlik Hükümeti (GNU) tarafından yapılan açıklamada saldırı şiddetle kınanırken, Juma'nın sağlık durumunun stabil olduğu ve güvenlik makamlarının olayı ortaya çıkarmak ve failleri yakalamak için soruşturma başlattığı ifade edildi.

Ülke Kaddafi rejiminden bu yana çeşitli çatışmalara sahne oluyor

Başbakanı Abdulhamid Dibeybe yönetimindeki Libya Ulusal Birlik Hükümeti, 2021 yılında Birleşmiş Milletler destekli bir süreçle kuruldu. Ülke, 2011 yılında öldürülen devrik lider Muammer Kaddafi rejiminden bu yana çeşitli çatışmalara sahne oluyor. - TRABLUS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Libya'da Bakan Juma'ya Suikast Girişimi - Son Dakika

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