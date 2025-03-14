Macahel Geçidi'nde Çığ Tehlikesi ve Kapalı Yollar - Son Dakika
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Macahel Geçidi'nde Çığ Tehlikesi ve Kapalı Yollar

Macahel Geçidi\'nde Çığ Tehlikesi ve Kapalı Yollar

Artvin'de 6 köyün yolu, 3 metreyi bulan kar ve çığ riski nedeniyle 25 gündür kapalı.

14.03.2025 11:55
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Artvin'in bir 850 rakımlı Macahel Geçidi'nde 3 metreyi bulan kar kalınlığı ve çığ tehlikesi nedeniyle 6 köyün yolu 25 gündür kapalı durumda bulunurken, ekipler yolu açmak için çalışmalarını sürdürse de çığ riski nedeniyle çalışmalar sık sık duruyor.

Macahel Geçidi'nde çığ tehlikesi devam ediyor. Bölgede kar kalınlığının 3 metreyi aştığı noktalarda çığ riski nedeniyle tedirginlik yaşanıyor. Yaklaşık 25 gündür Macahel vadisinde yer alan 6 köyün yolu yoğun kar yağışı sonrası yaşanan çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. Ekipler, bölgede yolu açmak için yoğun çaba sarf ederken, zaman zaman çığ düşmesi nedeniyle çalışmalarını durdurmak zorunda kalıyor. Zirveye yakın bir noktada, ormanlık alandan aşağıya inen çığ anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerde, çığın büyük bir gürültüyle aşağıya doğru indiği ve etkili bir şekilde bölgeyi kapladığı görülüyor.

Macahel bölgesi, coğrafi konumu ve yüksek rakımı nedeniyle kış aylarında sık sık çığ tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Yetkililer, bölgedeki çığ riskine karşı vatandaşları uyarırken, ekiplerin yolu açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtiyor. Ancak hava koşulları ve çığ tehlikesi nedeniyle çalışmaların ne zaman tamamlanacağı henüz netlik kazanmış değil. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Macahel Geçidi'nde Çığ Tehlikesi ve Kapalı Yollar - Son Dakika

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