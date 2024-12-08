Macron: Barbar Devlet Nihayet Yıkıldı - Son Dakika
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Macron: Barbar Devlet Nihayet Yıkıldı

Macron, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirerek, halkın cesaretine saygı gösterdi ve barış dileğinde bulundu.

08.12.2024 17:03
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Barbar devlet nihayet yıkıldı. Suriye halkına, cesaretlerine ve sabırlarına saygılarımı sunuyorum" dedi.

Dünya liderlerinden Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesine ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barbar devlet nihayet yıkıldı. Suriye halkına, cesaretlerine ve sabırlarına saygılarımı sunuyorum. Bu belirsizlik anında onlara barış, özgürlük ve birlik dileklerimi gönderiyorum. Fransa, Orta Doğu'daki herkesin güvenliğine olan bağlılığını sürdürecektir" dedi.

"Ülkenin kaosa sürüklenmesini önlemek için devletin birliğinin korunması gerekli"

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, muhaliflerin Şam'ı ele geçirdiklerini ve Devlet Başkanı Esad'ı devirdiklerini ilan etmelerinin ardından Suriye'nin kaosa sürüklenmesine izin verilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Açıklamada, Suriye'deki gelişmeleri yakından izlediği belirtilirken, ülkenin kaosa sürüklenmesini önlemek için ulusal kurumların ve devletin birliğinin korunması gerekliliği vurgulandı.

"Suriyeli kardeşlerimizin irade ve tercihlerine saygı duyuyorum"

Ürdün Kralı II. Abdullah da açıklama yaparak, "Suriyeli kardeşlerinin yanında olduğunu ve onların irade ve tercihlerine saygı duyduğunu" söyledi. Kraliyet tarafından yapılan açıklamaya göre Kral, Ulusal Güvenlik Konseyi'ne "Suriye'nin güvenliğinin ve vatandaşlarının korunması gerektiğini" ve "istikrarın sağlanması ve kaosa yol açabilecek herhangi bir çatışmadan kaçınılması" için çalışılması gerektiğini ifade etti. - ŞAM

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Emmanuel Macron, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, 3-sayfa, Suriye, Fransa, Dünya, Son Dakika

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