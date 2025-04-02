Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Dörtyol mevkiinde gece saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre; bir araç içerisinden havaya ateş açıldığını gören Ahmet Durak (32) magandaları uyardı.
Bunun üzerine çıkan tartışmada, Durak tabanca ile vuruldu. Ahmet Durak ağır yaralanırken, olay yerinden geçen R.H. de bacağından vuruldu. Şüpheliler kaçarken, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan yaralılardan Durak yaşamını yitirdi. R.H.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Ahmet Durak'ın yaklaşık 5 ay önce evlendiği, eşinin de hamile olduğu öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Magandalara 'yapmayın' dedi, öldürüldü! Kahreden detay - Son Dakika
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