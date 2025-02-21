Nasuh Mahruki hakkında mahkeme kararını verdi - Son Dakika
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Nasuh Mahruki hakkında mahkeme kararını verdi

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Eski AKUT Başkanı Nasuhi Mahruki'ye, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

21.02.2025 14:38  Güncelleme: 14:50
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Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki'nin, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Nasuh Mahruki ve avukatı hazır bulundu.

"BİLGİ PAYLAŞMADIM, YORUMUMU BELİRTTİM"

Savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirten Mahruki, "Mahkemeye sunduğum belgeler hiç incelenmemiş. Söylediklerimi sadece ben değil, Türkiye'de herkes söylüyor, ben söyleyince mi suç oluyor. Üzerime atılı 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu kabul etmiyorum. Ben bilgi paylaşmadım, yorumumu belirttim. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Avukatı ise suçlamaları kabul etmediklerini beyan ederek Mahruki'nin beraatını istedi.

"BERAAT EDECEĞİME İNANIYORUM ÇÜNKÜ SUÇ İŞLEMEDİM"

Son sözü sorulan Mahruki, "Üç defadır mahkemeye geliyorum, mahkeme benim yanıltıcı bilgiyi paylaşmayacağını biliyordur. Beraat edeceğime inanıyorum çünkü suç işlemedim" diye konuştu.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Savunmaların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme Nasuh Mahruki hakkında, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Ardından mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin, sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle, halk arasında endişe, korku veya panik yaratma amacıyla hareket ettiği belirtildi.

Sosyal medya hesabından herkese açık paylaşım yapması ve çok sayıda kişi tarafından görülebilme imkanı olması nedeniyle aleniyet unsurunun bulunduğu ifade edilen iddianamede, paylaşımların içerikleri ve görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu değerlendirildi.

İddianamede, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen Mahruki hakkında ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

NASUH MAHRUKİ NE DEMİŞTİ?

Nasuh Mahruki, YSK Başkanı Ahmet Yener'in elektronik seçime ilişkin açıklamalarına yönelik sosyal medyadan tepkisini dile getirmişti. Mahruki "Büyük Türk milleti, çok dikkatli ve uyanık olmalısın. İktidar ve YSK son bir kez daha seçimleri çalmak için tezgah kuruyor. Bilgisayar Mühendisleri Odası erken yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde mutlaka senin adına denetim yapma yetkisine sahip olmalıdır. Denetlenmezlerse oylarımızı çalarlar, sahtesiyle değiştirirler ve seçimi yine yasa dışı kazanırlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin sonu olur ve bu son en kötü kabuslarınızda bile göremeyeceğiniz kadar korkunç olur." ifadelerini kullanmıştı.

Nasuh Mahruki hakkında mahkeme kararını verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nasuh Mahruki hakkında mahkeme kararını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Huseyin Gurkan:
    şimdiki zamanımıza bakıyoruz demek haklıymış adam .kral çıplak diyeni içeri atiyorlar 622 406 Yanıtla
  • Apple User:
    şu zamana kadar böyle bir suç unsuru mu vardı bu ülkede neden şimdi haberimiz oluyor 31 346 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    Ülke bitik son çıkışta kaçarsa iran Afganistan olacak gibi duruyor 25 8 Yanıtla
  • Casper:
    Geçmiş Olsun Kurtuldu 25 8 Yanıtla
  • hakan eryiğit:
    Yahu Deprem zamanında parayla çadır satan Kızılay kurumu yargılananmıyor da neden evini herşeyi ni deprem de kaybetmiş halka. Yardımcı olmak amacıyla kendi kurduğu dernek vasıtasıyla Kızılay da parasıyla cadir alıp deprem bölgesinde ki halka dağıtan. Nasuh Mahruki yargılanıyor ben bu bir türlü anlamıyorum Bana bu bir yetkili açıklasın bende bileyim. Adamlar belgeleriyle faturalarıyla halka anlatılar sa. Suç parayla çadır satan Kızılay da mı yoksa halkın bu durumu nu görüp parasıyla çadır alıp halka bedavadan dağıtan Nasuh Mahruki de mi söyleyin şimdi. bu olay da kim suçlu türk kamuoyunun insafına bırakıyorum. 27 5 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    bu ülkede ya susacaksın yada yallah hapse.özgürlük ve demokrasi yok çünkü 23 8 Yanıtla
  • murat2069:
    HALKI SİZDEN BAŞKA KİMSE YANILTMIYOR BUTUN PEMBE TABLO BOŞ YALAN HABERLER SİZ VE YANDAŞLARDA SOKAGA İNİN HALKI DİNLEYİN CESARETİNİZ VARSA GERÇEKLERİ ANLARSINIZ 22 5 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    neye göre kime göre yanıltıcı yanlış kışkırtıcı haber söyleyene bak söyletene bakın 20 5 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    bunlarda yalancı siyasetin yalancı trolleri ?? bunların trolleri bile yalancı iftiracı 7 1 Yanıtla
  • okan:
    bunlar aynı ağacın meyvesi asın gitsin 4 4 Yanıtla
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