Mali'nin Timbuktu kentinde terör örgütü El Kaide bağlantılı Cemaat Nusrat ul-İslam ve el-Müslimin (JNIM) adlı grup, askeri havaalanına saldırı düzenledi.
Yerel kaynaklar, Burkina Faso sınırına yakın Boulkessi'de bulunan havaalanına düzenlenen saldırıda 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Mali ordusu, saldırının püskürtüldüğünü ve 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Öte yandan, havaalanında Rus paralı askerlerin de bulunduğu aktarıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mali'de, Rus paralı askerlerin de bulunduğu askeri havaalanına saldırı: 30'dan fazla ölü - Son Dakika
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