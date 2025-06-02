Mali'de, Rus paralı askerlerin de bulunduğu askeri havaalanına saldırı: 30'dan fazla ölü - Son Dakika
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Mali'de, Rus paralı askerlerin de bulunduğu askeri havaalanına saldırı: 30'dan fazla ölü

Mali\'de, Rus paralı askerlerin de bulunduğu askeri havaalanına saldırı: 30\'dan fazla ölü
02.06.2025 20:08
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Mali'nin Timbuktu kentinde El Kaide bağlantılı JNIM grubunun askeri havaalanına düzenlediği saldırıda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırıda Rus paralı askerlerin bulunduğu bildirildi.

Mali'nin Timbuktu kentinde terör örgütü El Kaide bağlantılı Cemaat Nusrat ul-İslam ve el-Müslimin (JNIM) adlı grup, askeri havaalanına saldırı düzenledi.

30'DAN FAZLA ÖLÜ

Yerel kaynaklar, Burkina Faso sınırına yakın Boulkessi'de bulunan havaalanına düzenlenen saldırıda 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

PÜSKÜRTÜLDÜ

Mali ordusu, saldırının püskürtüldüğünü ve 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

RUS PARALI ASKERLER DE HAVAALANINDAYDI

Öte yandan, havaalanında Rus paralı askerlerin de bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: İHA

Timbuktu, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mali'de, Rus paralı askerlerin de bulunduğu askeri havaalanına saldırı: 30'dan fazla ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mali'de, Rus paralı askerlerin de bulunduğu askeri havaalanına saldırı: 30'dan fazla ölü - Son Dakika
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