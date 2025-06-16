Mardin\'de 11. kattan düşen genç yaşamını yitirdi

Mardin'de bir kişi, binanın 11. katından düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, Artuklu ilçesine bağlı Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Cehveroğlu (29), henüz bilinmeyen bir nedenle binanın 11. katından sert zemine çakıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cehveroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cevheroğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN