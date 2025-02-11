Mardin'de 25 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi

Mardin'de 25 ton sahte toz deterjan ele geçirildi
MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde jandarma ekiplerince bir tırda yapılan aramada 25 ton 500 gram sahte toz deterjan ele geçirildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan bir tırda 25 ton 500 gram sahte toz deterjan ele geçirildi. Operasyonda, gözaltına alınan bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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