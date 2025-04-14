Mardin\'de Araç Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde istinat duvarından boşluğa düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'ndeki Sosyal Bilimler Lisesi arkasında seyreden 47 ACC 252 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarından boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN