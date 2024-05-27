Mardin\'de Buğday Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde virajı alamayarak devrilen buğday yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi İpekyolu mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Kızıltepe İpekyolu Viranşehir istikametinde seyretmekte olan 47 ABR 286 plakalı buğday yüklü kamyon yeni çere yolu kavşağında virajı alamayarak yan yattı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
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