Mardin'de Feci Kaza: 1 Ölü

Mardin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün gece Ortaköy Mahalle'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen cip, ilçenin Ortaköy Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Öztekin'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Öztekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.