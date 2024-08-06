Mardin\'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, bir saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiyenin erken müdahalesiyle fabrikanın tamamı yanmaktan kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Mardin-Kızıltepe D-950 karayolu üzerinde, orman fidanlığı arkasında bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Geri dönüşüm bekleyen plastik atıkların depolandığı alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Beş itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın, bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, itfaiyenin erken müdahalesiyle fabrikanın tamamı yanmaktan kurtarılırken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - MARDİN