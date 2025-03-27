Mardin'de Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mardin'de Kaza: 3 Yaralı

Mardin\'de Kaza: 3 Yaralı

Ömerli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı.

27.03.2025 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Ömerli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ömerli ilçesi Çınaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AL 0291 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, İtfaiye, Ulaşım, Ömerli, mardin, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TCMB Başkanı Karahan: Piyasa kurallarına uygun adımları atıyoruz TCMB Başkanı Karahan: Piyasa kurallarına uygun adımları atıyoruz
Çöp kamyonunun altında kalan sokak köpeği öldü Çöp kamyonunun altında kalan sokak köpeği öldü
İBB’nin yeni başkanı Nuri Aslan merak konusu oldu İşte tüm detaylar İBB'nin yeni başkanı Nuri Aslan merak konusu oldu! İşte tüm detaylar
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı
Bolu’daki yangın faciası soruşturmasında otel sahibinin eşi ve iki kızı tutuklandı Bolu'daki yangın faciası soruşturmasında otel sahibinin eşi ve iki kızı tutuklandı
Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı
Uludağ’daki otel yangınında acı kayıp Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti Uludağ'daki otel yangınında acı kayıp! Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti
Tabutlu paylaşım sonrası katliam İki kişiyi bakın kaç para için katletmiş Tabutlu paylaşım sonrası katliam! İki kişiyi bakın kaç para için katletmiş
Özel: İmamoğlu’nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız
Şehzadebaşı Camii İmamından çok konuşulacak sözler Şehzadebaşı Camii İmamından çok konuşulacak sözler

12:04 Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı
11:14 Uludağ’daki otel yangınında acı kayıp Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti Uludağ'daki otel yangınında acı kayıp! Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti
11:10 Tabutlu paylaşım sonrası katliam İki kişiyi bakın kaç para için katletmiş Tabutlu paylaşım sonrası katliam! İki kişiyi bakın kaç para için katletmiş
10:30 Özel: İmamoğlu’nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız
10:09 Şehzadebaşı Camii İmamından çok konuşulacak sözler Şehzadebaşı Camii İmamından çok konuşulacak sözler
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
20:25 Bolu’daki yangın faciası soruşturmasında otel sahibinin eşi ve iki kızı tutuklandı Bolu'daki yangın faciası soruşturmasında otel sahibinin eşi ve iki kızı tutuklandı
19:28 Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı
18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
18:41 İBB’nin yeni başkanı Nuri Aslan merak konusu oldu İşte tüm detaylar İBB'nin yeni başkanı Nuri Aslan merak konusu oldu! İşte tüm detaylar
18:23 Çöp kamyonunun altında kalan sokak köpeği öldü Çöp kamyonunun altında kalan sokak köpeği öldü
18:07 TCMB Başkanı Karahan: Piyasa kurallarına uygun adımları atıyoruz TCMB Başkanı Karahan: Piyasa kurallarına uygun adımları atıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 14:00:27. #7.12#
SON DAKİKA: Mardin'de Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement