Mardin\'de Minibüs ve Kamyonet Çarpıştı: 13 Yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Yukarıkonak Mahallesi'nde plakaları belirlenemeyen minibüs ile kamyonet çarpıştı. Kazada A.K., A.K., M.K., B.K., B.Ö., T.Ö., A.D., H.A., S.E., H.P., Ş.K., Z.C. ve M.E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mazıdağı Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN