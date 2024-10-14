Mardin\'de Operasyon: 13 Suçlu Tutuklandı

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Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan suçlulara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 13 firari suçlu, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda, 50 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahıslar arasında "yağma" suçundan "13 yıl 9 ay" ve " kaçakçılık kanununa muhalefet" suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezası alan 2 şahıs da bulunuyor. - MARDİN