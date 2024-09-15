Mardin\'de Orman Yangını

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Mardin'de öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangında yüzlerce dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesi Sultanköy Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyüyerek devam ettiği öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. - MARDİN