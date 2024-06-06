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Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor

MARDİN - Mardin'de sabah saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangında yüzlerce dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesi Yeni TOKİ mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ve kolluk kuvvetti sevk edildi. Yangının büyüyerek devam ettiği öğrenilirken, TOMA ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.