Mardin'de Park Halindeki İki Tır Yandı

Mardin'de park halindeki iki tır alev alev yandı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeki 2 tırda çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Mahallesinde plakaları öğrenilemeyen park halindeki iki tırın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, her iki tırda büyük çaplı hasar oluştu.