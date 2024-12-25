Mardin'de 4 şahıs tartıştıkları kişiyi öldüresiye dövdü
MARDİN - Mardin'de 4 şahıs, tartıştıkları bir kişiyi acımasızca darp etti. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. 4 şahıs, sokak ortasında tek sıkıştırdıkları bir kişiyi tekme, tokat ve yumruklarla dövdü. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Sokakta Darp - Son Dakika
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