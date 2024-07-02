Mardin'de Su Kuyusuna Düşen Keçi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mardin'de Su Kuyusuna Düşen Keçi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir çobanın keçisi su kuyusuna düştü. Çobanın yardım istemesi üzerine itfaiye ekipleri seferber oldu ve keçiyi kuyudan çıkardı.

02.07.2024 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de 30 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen keçi için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Yukarı Aydınlı Mahallesinde bir çoban keçisinin su kuyusuna düştüğünü fark etti. Keçisini kuyudan çıkaramayan çoban, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saat süren çalışma neticesinde keçiyi düştüğü yerden çıkardı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Artuklu, İtfaiye, Mardin, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Su Kuyusuna Düşen Keçi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:18 Masada önemli konular var Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
15:29 Hindistan’da ayin sırasında izdiham En az 87 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 87 kişi hayatını kaybetti
14:09 Sinan Ateş davasında tartışma Mahkeme başkanı, Ayşe Ateş’in avukatını salondan atmak istedi Sinan Ateş davasında tartışma! Mahkeme başkanı, Ayşe Ateş'in avukatını salondan atmak istedi
13:19 Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler’den net mesaj Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
14:47 Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu
14:29 Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi
14:20 Devler Ligi’nin kazananını bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti
13:57 Suriyelilere vergi muafiyeti mi var Cumhurbaşkanlığından iddialara yanıt Suriyelilere vergi muafiyeti mi var? Cumhurbaşkanlığından iddialara yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 18:06:10. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin'de Su Kuyusuna Düşen Keçi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement