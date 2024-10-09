Mardin\'de Tır Devrildi: 1 Yaralı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan 73 ABC 596 plakalı tır devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN