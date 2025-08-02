Mardin'in Artuklu ilçesinde alevlere teslim olan tır, kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Türkmen Deresi mevkisinde dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeki tır, alev almaya başladı. Sürücü, tırı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Geceyi aydınlatan alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de TIR Yangını - Son Dakika
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