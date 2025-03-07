Mardin'de yakıt yüklü tanker alev aldı
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin yanması sonucu şoför yaralandı.
Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin Eymirli Mahallesi'nde akaryakıt yüklü tanker, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilerek yandı. Şoför, çevredekilerin yardımı ile yaralı olarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Yakıt Yüklü Tanker Yangını - Son Dakika
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