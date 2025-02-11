Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu.
Alınan bilgilere göre, ilçenin Kışla Mahallesi'nde plakaları belirlenemeyen minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin Nusaybin'de Kazada Yaralanan Yok - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?