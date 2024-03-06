Mardin'in Kızıltepe ilçesinde anne ve 2 çocuğunun pencereden düşmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Valilik açıklamasındaki "psikolojik destek" detayı, "kaza mı yoksa intihar mı" sorusunu akıllara getirdi.
Atatürk Mahallesi'nde yaşanan olayda iddialara göre; Semire Aktürk ikisi de görme engelli olan çocuklarından biri 4. kattaki evlerinin penceresinden düştüğü sırada kucağındaki diğer çocuğuyla onu tutmaya çalıştı. Anne ve iki küçük çocuğu da aşağı düştü. Anne ile çocukları Havvas Roni (5) ve Solin Aktürk (6), yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen anne ve oğlu Havvas Roni hayatını kaybederken, küçük kızın tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Soruşturmanın yakından takip edildiğini belirten Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bugün saat 11.40 sıralarında Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın dördüncü katında ikisi çocuk 3 kişinin düşmesi olayıyla ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz derhal olay yerine intikal ederek, sağlık ekipleri ile birlikte söz konusu şahıslara ilk müdahale yapılıp, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.
Yapılan araştırmada anne S.A'nın 33 yaşında olduğu, çocuklarının 7 ve 5 yaşlarında olduğu ve anne S.A'nın Kızıltepe ilçesinde sağlık personeli olarak görev yaptığı belirlenmiştir. Yapılan ilk incelemelerde anne S.A'nın yakın zamanda birkaç defa psikolojik destek aldığı tespit edilmiştir. Yaralıların durumu ve olayla ilgili soruşturma bizzat tarafımdan takip edilmektedir. Gelişmelerden kamuoyu tekrar bilgilendirilecektir."
Son Dakika › 3.Sayfa › Kaza mı intihar mı? Mardin Valiliği'nden anne ve 2 çocuğunun 4. kattan düşmesi ile ilgili açıklama - Son Dakika
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen olayda, anne ve görme engelli 2 çocuğu 6. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olaya tanık olan bir kişi, hemen ambulansı aradıklarını söyledi. Yaralı çocuğun durumu ise ağır.
Bayrampaşa'da kopyaladıkları telefon numarasıyla aradıkları kişilere kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla ulaşıp kendilerini bankacı olarak tanıttıkları bir kişinin 100 bin lirasını dolandıran şüphelilerle ilgili çalışma yürüttü. Zanlıların eski Galatasaray Kulübü yöneticisi iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın kişisel cep telefon numarasını kopyaladıkları ve mağdurları bu numarayla aradıklarını tespit eden ekipler, arama yapan kişilerin kimliklerini de belirledi. Esenyurt'ta 3 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler M.B.A. (23), Ö.C.K. (24), M.C.T. (23), G.G. (24) ve A.İ.M. (44) gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 13 bilgisayar, 22 cep telefonu ve 43 bin 350 lira ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamada, zanlılardan A.İ.M. hakkında 5 ayrı suç kaydı, 7 arama ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Albayrak, telefon numarasının kopyalandığı olayla ilgili polislere teşekkür etti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ve kaçak silah ticareti yapmaktan aranan 3 kişi, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Ekiplerin Alanyurt ve Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde gerçekleştirdiği uygulamada, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan E.Ş. ve kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla aranan A.Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında içinde iki kişinin bulunduğu 28 metre uzunluğundaki tekne, makine arızası sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, Bodrum kalesi mevkisine demirletildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, kayıp olarak aranan alzaymır hastası 80 yaşındaki Mustafa Yumurcak ölü bulundu. Yumurcak'ın yakınları durumu jandarmaya bildirdi ve arama çalışmaları başlatıldı. Yumurcak, köye yakın zeytinlik alanda ölü bulundu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Tekirdağ Çorlu'da, araca çarpmamak için manevra yapan bir motosikletli, yağışın etkisiyle kayganlaşan çamur zeminde devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Avcılar'da bir daireye 30 yatak koyup kaçak göçmenlere kiralayan M.A.'nın aynı yöntemi farklı dairelerde de kullandığı ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 evden 23 kaçak göçmen yakalanırken kaçak emlakçı da gözaltına alındı.
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan H.K. ve N.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda 129,39 gram metamfetamin, 38 adet sentetik ecza, 0,12 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Denizli'nin Çal ilçesinde, özel bir beton firmasına ait kamyonun sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Kazada hayatını kaybeden sürücü, iş makinelerinin yardımıyla çıkartıldıktan sonra defnedilmek üzere Uşak'a gönderildi.
Kilis'te Vali Tahir Şahin tarafından basın mensuplarına güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleşti.
Sizin düşünceleriniz neler ?