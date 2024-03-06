Kaza mı intihar mı? Mardin Valiliği\'nden anne ve 2 çocuğunun 4. kattan düşmesi ile ilgili açıklama

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde anne ve 2 çocuğunun pencereden düşmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Valilik açıklamasındaki "psikolojik destek" detayı, "kaza mı yoksa intihar mı" sorusunu akıllara getirdi.

ANNE VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Atatürk Mahallesi'nde yaşanan olayda iddialara göre; Semire Aktürk ikisi de görme engelli olan çocuklarından biri 4. kattaki evlerinin penceresinden düştüğü sırada kucağındaki diğer çocuğuyla onu tutmaya çalıştı. Anne ve iki küçük çocuğu da aşağı düştü. Anne ile çocukları Havvas Roni (5) ve Solin Aktürk (6), yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen anne ve oğlu Havvas Roni hayatını kaybederken, küçük kızın tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturmanın yakından takip edildiğini belirten Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bugün saat 11.40 sıralarında Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın dördüncü katında ikisi çocuk 3 kişinin düşmesi olayıyla ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz derhal olay yerine intikal ederek, sağlık ekipleri ile birlikte söz konusu şahıslara ilk müdahale yapılıp, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.

"YAKIN ZAMANDA BİRKAÇ DEFA PSİKOLOJİK DESTEK ALMIŞ"

Yapılan araştırmada anne S.A'nın 33 yaşında olduğu, çocuklarının 7 ve 5 yaşlarında olduğu ve anne S.A'nın Kızıltepe ilçesinde sağlık personeli olarak görev yaptığı belirlenmiştir. Yapılan ilk incelemelerde anne S.A'nın yakın zamanda birkaç defa psikolojik destek aldığı tespit edilmiştir. Yaralıların durumu ve olayla ilgili soruşturma bizzat tarafımdan takip edilmektedir. Gelişmelerden kamuoyu tekrar bilgilendirilecektir."