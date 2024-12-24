Marmaray İstasyonu'nda İntihar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Marmaray İstasyonu'nda İntihar

Marmaray İstasyonu\'nda İntihar

Bostancı'da bir adam trenin altına atlayarak intihar etti, seferler aksadı.

24.12.2024 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaray Bostancı İstasyonu'nda erkek bir şahıs trenin altına atlayarak intihar etti.

Olay, saat 12.30 sıralarında Bostancı Marmaray İstasyonunda gerçekleşti. Gebze yönüne doğru istikamette olan trenin altına atlayan kimliği henüz belirlenemeyen, iddiaya göre, 44 yaşındaki erkek bir şahıs vagonlarınaltında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, polis, UMKE ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. İnceleme yapan ekipler, intihar eden şahsın cansız bedenini vagonların altından çıkararak ambulans ekiplerine teslim etti. Olay esnasında Marmaray seferleri tek yönlü olarak sağlandı, yoğun yolcu kuyruğu oluştu. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, İnceleme, Marmaray, 3-sayfa, Ulaşım, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmaray İstasyonu'nda İntihar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
14:30 Suriye’de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
14:10 Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin’i protesto etti Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti
14:08 Balıkesir’de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş Balıkesir'de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş
13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
20:58 Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü
20:55 AK Parti’nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu AK Parti'nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu
20:48 Hama’da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı Hama'da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı
20:39 Bilal Erdoğan’dan ’şalvar’ çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin Bilal Erdoğan'dan 'şalvar' çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin
20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de PKKYPG için çember daralıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor
19:58 Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 15:27:20. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaray İstasyonu'nda İntihar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.