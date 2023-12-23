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Marmaris Belediye Başkanı Özel Çocuklarla 2024 Yılını Kutladı - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Özel Çocuklarla 2024 Yılını Kutladı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, özel çocuklarla beraber 2024 yılını erken kutladı. Engelli çocukları mutlu etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte Başkan Oktay, çocuklarla birlikte pasta keserek herkese mutlu yıllar diledi.

Marmaris Belediye Başkanı Özel Çocuklarla 2024 Yılını Kutladı
23.12.2023 - 12:17,
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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, özel çocuklarla beraber 2024 yılını erken kutladı.

Yeni yıl öncesi engelli çocukları mutlu etmek isteyen Marmaris İhtiyaç Sahipleri İçin Yardımlaşma ve Eğitim Derneği (MİYED) tarafından Siteler Mahallesi Muhtarlığı'nda yeni yıl kutlama etkinliği düzenlendi. Siteler Muhtarı Gülizar Pekpek'ın da desteğiyle çocuklar ve aileleri için organize edilen partide gönüllerince eğlenen çocukları Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da yalnız bırakmadı. MİYED Başkanı Hayat Yaraş ve dernek üyelerinin de katıldığı etkinlikte Başkan Oktay çocuklarla birlikte pasta keserek herkese mutlu yıllar diledi. Başkan Oktay'a yakın ilgi gösteren çocuklar Oktay'la hatıra fotoğrafı çektirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Mehmet Oktay, Marmaris, Engelliler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmaris Belediye Başkanı Özel Çocuklarla 2024 Yılını Kutladı - Son Dakika


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