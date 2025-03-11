Meksika\'da Otobüs Kazası: 11 Ölü

Meksika'da bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın güneydoğusundaki Oaxaca eyaletine bağlı Santo Domingo Narro kasabasında en az 40 yolcu taşıyan bir otobüs, şarampole yuvarlandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği, en az 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel yetkililer, yaralıların en yakın sağlık merkezlerine kaldırıldığını ve 2 kişinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Oaxaca Valisi Salomon Jara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu zor zamanlarda gerekli desteği ve yardımı sağlayacağız" dedi.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. - MEXİCO CİTY