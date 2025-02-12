Melek'in Jeneratör İhtiyacı

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Elektrik kesilince ömürlerinden ömür gidiyor, tek istekleri jeneratör

4 yıldır diyaliz tedavisi gören ve her gün 10 saat boyunca makinaya bağlı yaşayan engelli kızın ailesi yardım bekliyor

Diyaliz hastası 18 yaşındaki Melek'in elektrikler kesilince sağlık sorunları artıyor

ANTALYA - Antalya'da 4 yıldır diyaliz tedavisi gören ve her gün 10 saat makinaya bağlı yaşamak zorunda olan doğuştan görme ve zihinsel engelli 18 yaşındaki Melek Kurşun'un ailesi, elektrik kesintisi olduğunda kızlarının sağlık sorunlarının arttığını, jeneratör almaya da maddi durumlarının elvermediğini söyledi.

Antalya'nın Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan doğuştan görme ve zihinsel engelli 18 yaşındaki Melek Kurşun, 4 yıldır diyaliz tedavisi görüyor. Her gün 10 saat boyunca makinaya bağlı kalması gereken Melek, elektrikler kesilince sağlık sorunları yaşıyor. Maddi durumlarının jeneratör almalarına yetmediğini belirten anne Asiye Kurşun, elektrikler gittiği zaman Melek'in makinadan ayrılmak zorunda kaldığını ve bunun da sağlık sorunlarını daha da artırdığını söyledi. Asiye Kurşun, yaşadıkları zorlukları şöyle anlattı:

"Elektrikler gittiği zaman dünya duruyor bizim için. Çünkü Melej/sı tedavisi yarıda kalıyor. Makinadan ayırdığımızda Melej/sı vücudu şişiyor, karnı ağrıyor, yemek yiyemiyor, çok huzursuz oluyor. Bu durum sürekli yaşanıyor. Her elektrik kesildiğinde tekrar baştan başlamak zorunda kalıyoruz. O yüzden bir jeneratöre ihtiyacımız var. Çünkü tedavisi kesildiği zaman Melek'in sağlığı daha da kötüleşiyor."

Özel bakım istiyor

Geçimlerini sağlamakta zorluk çektiklerini kaydeden Kurşun, "Evin kirası var, eşimin maaşı ise yeterli değil. Eşim emekli, ben çalışamıyorum. Çünkü Melek'e bakmak zorundayım. Üç çocuğum var, ama Melek özel bir bakım gerektiriyor. Yardımseverlerden bir el uzatmalarını bekliyoruz, Melek'in tedavisi için bir jeneratöre ihtiyacımız var" dedi.

Tedavisinin aksamadan devam etmesi için Melek yardım bekliyor

Asiye Kurşun, "Melek, doğuştan görme engelli ve zihinsel engelli ve her gün 10 saat boyunca diyaliz tedavisi almak zorunda. Meleğin tedavisinin aksamadan devam edebilmesi için yardım bekliyoruz. Hayırseverler bizlere bir yardım eli uzatırlarsa çok memnun oluruz. Melek'in tedavisi için gerçekten bir jeneratöre ihtiyacımız var, yoksa tedavi yarıda kalıyor ve sağlığı daha da kötüleşiyor" şeklinde konuştu.