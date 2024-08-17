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Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 13 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi. Römorkta bulunan 13 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Damlık Mahallesi Alpaslan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör eğimli arazide sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Devrilen traktörün römorkunda bulunan B.Ş., O.Ç.A., M.A.S., E.N.D., U.A.D., B.D., B.A., A.U., Z.A., B.U., G.D., Y.D. ve Z.D. isimli toplam 13 kişi yaralandı. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.