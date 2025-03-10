Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada çocuğunun özel bölgelerine dokunduğu videoları paylaşan babanın emniyet ekiplerince gözaltına alındığını, çocukların da devlet korumasına alındığını bildirdi.
Sosyal medyada yayılan bir görüntü, vatandaşları çileden çıkardı. Bir babanın, henüz bebek olan öz evladının özel bölgelerini dokunarak istismar ettiği görüldü.
Mide bulandıran görüntünün ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, bebeğin devlet koruması altına alındığını açıkladı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Söz konusu video sonrası adres tespitinin yapılmasının ardından il müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordineli şekilde ivedilikle harekete geçmiştir. Söz konusu şahıs emniyet birimlerince gözaltına alınmıştır. Çocuklar devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlık olarak yürütülecek hukuki sürece müdahil olarak olayın yakın takipçisi olacağız."
Son Dakika › 3.Sayfa › Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı - Son Dakika
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