Midibüs Altında Korkunç Kaza

Midibüs altında zamanla yarış kamerada

Motosikletle 20 metre sürüklenip midibüsün altına girdi

AKSARAY - Aksaray'da ehliyetsiz ve kasksız motosiklet sürücüsünün midibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 20 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü midibüsün altına girdi. Kanlar içinde kalan sürücüye ilk müdahale midibüs altında yapılırken sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Kılıçaslan Mahallesi Selçuk Bulvarı ile Kavurmacı Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Bulvarı Askerlik Şubesinden Kurtuluş Mahallesi istikametine seyreden Ö.O.G. idaresindeki 50 ADG 045 plakalı motosiklet, Kavurmacı Caddesine 35 metre kala ani fren yaparak kontrolden çıktı. Caddeye 20 metre kala da yan yatan motosiklet 20 metre sürüklenerek caddeden geçen Oktay Apaydın yönetimindeki 68 S 0452 plakalı servis midibüsünün altına girdi. Feci kazada 19 yaşındaki genç sürücü kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbeyle ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekipler gelene kadar yaralı gence ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Bir taraftan yaralı sürücünün kafasını diğer taraftan midibüsü tutan vatandaşlar sağlık ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle birlikte adeta zamanla yarış başladı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda sağlık ekipleri vatandaşlarla birlikte yaralıyı çevirip sedyeye aldı. Kafasından ağır darbe alan genç sürücüye ilk müdahale sedye üzerinde yapıldı. Ardından ambulansla alınan sürücü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ehliyet yok, kask yok, 35 metre fren izi

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme ve araştırmada motosiklet sürücüsünün kaskı olmadan trafiğe çıktığı ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri yolda yaptığı incelemede motosikletin 35 metre fren izini tespit ederken, motosiklet kullanımında en önemli unsurun kask olduğunu belirterek, kaskın hayati önem taşıdığını ifade etti.

"Fişek gibi geldi midibüsün altına girdi"

Yaşadığı kazayı anlatan midibüs sürücüsü Oktay Apaydın, "Ben normal sağı solu kontrol ettim, kimse yoktu. Oradan gelen vardı onu bekledim ve geçti. Bu istikametten gelirken burada yolun yarısını geçtim ve otobüsün arka kısmı kaldı sadece. Bir anda bu yoldan 100 metre geriden yani nasıl geldi, fişek gibi böyle şuradan itibaren de yattı zaten, sürüklenerek otobüsün altına girdi" dedi.

Olay yerinde yapılan inceleme ve araştırmaların ardından servis midibüsü sürücüsü Oktay Apaydın Asayiş Şubesi ekiplerince ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezine götürülürken, kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.