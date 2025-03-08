Mikser Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen mikserin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Yeşilkonak köyü mevkiinde Cemil Kayhan (41) yönetimindeki mikser, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü araçta sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kayhan'ın cansız bedeni yerden çıkararak ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - SİİRT