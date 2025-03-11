ABD'nin Mississippi eyaletinde ambulans helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Mississippi eyaletine bağlı Madison County'de Eurocopter EC-135 tipi ambulans helikopter ormanlık alana düştü. Mississippi Üniversitesi Tıp Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre helikopterin hasta naklinin ardından dönüş yolunda düşmesi sonucu pilot ile 2 hastane personeli hayatını kaybetti. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), nedeni henüz bilinmeyen kazaya ilişkin soruşturma başlattı. - MISSISIPI
Son Dakika › 3.Sayfa › Mississippi'de Ambulans Helikopter Düştü: 3 Ölü - Son Dakika
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