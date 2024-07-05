MİT, El Bab'da Türk Bayrağına Yönelik Provokasyonda Bulunan Şahsı Yakaladı

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Suriye'nin El Bab şehrinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda yer alan bir şahıs yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Suriye'nin El Bab şehrinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda yer alan 2007 doğumlu bir şahıs yakalandı.

Yakalanmasının ardından Türk jandarmaları tarafından alınan ifadesinde suçunu itiraf eden şahsın, kendini azmettiren akrabasının da adını verdiği, bu kişinin yakalanması için de çalışmalar başlatıldığı belirtildi. Şahsın ifadesinde, "Türk bayrağına saldırdım çok pişmanım, Türk halkından özür diliyorum" dediği öğrenildi. - ANKARA