MSB: Bu yıl bin 327 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın başından itibaren toplam bin 327 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Sadece son bir haftada ise 57 terörist etkisiz hale getirilmiştir. MSB, terörle mücadeledeki kararlılığını sürdüreceğini belirtmiştir.
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4.07.2024 13:03:44. #1.13#
SON DAKİKA: MSB: Bu yıl bin 327 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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