MSB: Hudutlarda 328 kişi yakalandı, 9'u terör örgütü üyesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir hafta içerisinde hudutlarda toplam 328 kişi yakalanmıştır. Bu kişilerden 9'u terör örgütü mensubu olarak tespit edilmiştir. Açıklamada, güvenlik güçlerinin hudutlarda gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara vurgu yapılmıştır. MSB, ülkenin sınırlarının güvenliği için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtmiştir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
4.07.2024 13:00:52. #1.11#
SON DAKİKA: MSB: Hudutlarda 328 kişi yakalandı, 9'u terör örgütü üyesi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?