Müdür Yardımcısı Öğrenciyi Kurtardı

Mardin'de boğazına cisim kaçan öğrenciyi müdür yardımcısı kurtardı
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir okulun müdür yardımcısı, boğazına cisim kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı. Müdür yardımcısının öğrencisine uyguladığı Heimlich manevrası, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi
Kızıltepe Anafartalar Ortaokulu'nda dün 5. sınıf öğrencisi Ömer Okyar'ın nefes alamadığını fark eden sınıf öğretmeni, okulun müdür yardımcısı Hamdullah Atay'dan yardım istedi.
İlk yardım bilgisi olan müdür yardımcısı Atay, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı.
Atay'ın yaptığı müdahale sonrası boğazından cisim çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı.
Yaşananlar, okuldaki güvenlik kamerasınca kayda alındı.
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