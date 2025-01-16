Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi takıntılı olduğu kızmış - Son Dakika
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Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi takıntılı olduğu kızmış

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Büyükçekmece'de 16 yaşındaki öğrencinin okul müdür yardımcısını boğazından bıçaklandığı olaya ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıktı. Genç, emniyetteki ifadesinde asıl hedefinin takıntılı olduğu kız öğrenci olduğunu söyledi. Şüpheli, "O kız okula gelseydi, yangın merdivenlerine götürecektim. Orada çığlık atsa bile kimse duyamazdı. Önce çekiçle bayıltıp, bıçakla parçalara ayıracaktım" dedi.

16.01.2025 12:24  Güncelleme: 13:47
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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Kumburgaz Mahallesi'nde yer alan bir lisede dün dehşet yaşandı. Okul müdür yardımcısını boğazından bıçaklayan 16 yaşındaki B.Y.E'nin ifadesi ortaya çıktı. Asıl hedefinin okulda takıntılı olduğu kız öğrenci olduğunu söyleyen B.Y.E'nin ifadesinin her satırı kan dondurdu.

KIZ ÖĞRENCİYİ BULUŞMAYA ÇAĞIRMIŞ

Şüpheli genç, emniyetteki ifadesinde bir gün önce, "Yarın gel elim boş dönmeyeyim. Beğeneceğin bir şey aldım. Biraz orta büyük arası, çantamın kitap kısmında saklayacağım. Bir yer var, başım ağrımasın diye seni oraya çağırıp vereceğim" diye mesaj atarak buluşmaya çağırdığını söyledi. Mesajın ardından korkan kız öğrenci ertesi gün okula gitmedi.

ÇANTASINI KONTROL ETMESİ DİKKAT ÇEKTİ

B.Y.E. ertesi gün okula çantasında bıçak, çekiç ve bantla gitti. Hedefindeki kızı okulda bulamayan B.Y.E. bu sefer okul müdür yardımcısı S.Ç'nin odasına girip devamsızlıklarını konuşmak istedi. Ancak B.Y.E. sürekli çantasını kontrol edince öğretmenin dikkatini çekti. Ş.Ç., öğrencisine "Çantanda bir şey mi var?" diye sorunca B.Y.E. çantasındaki bıçağı çıkarıp öğretmenin boğazına soktu.

"ASIL AMACIM O KIZDI"

Şüpheli genç polise olayları anlatırken, "O kız gelseydi, yangın merdivenlerine götürecektim. Orada çığlık atsa bile kimse duyamazdı. Önce çekiçle bayıltıp, bıçakla parçalara ayıracaktım. Asıl amacım o kızdı." dediği öğrenildi.

Şüphelinin kız öğrenciye attığı mesajlar şöyle:

Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış: Onu bıçakla parçalara ayıracaktım
Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış: Onu bıçakla parçalara ayıracaktım
Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış: Onu bıçakla parçalara ayıracaktım
Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi takıntılı olduğu kızmış
Kaynak: DHA

Büyükçekmece, 3-sayfa, Güncel, O Kız, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi takıntılı olduğu kızmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Cocukluk askimsin:
    ne günlere kaldık ya valla bu nedir arkadaş kaç yaşındasın sen parçalara ayırmak ne demek Allah cümlemizin evladına kendimize ailemize akıl fikir iman nasip eylesin 87 0 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    neyin kafasını yaşıyon yrrm kafası sen ölmeyi bayılmak mı zannediyon khpe doğurduğu seni 79 0 Yanıtla
  • Tugay KLN:
    çocuktaki düşünce sapkınlığa bakın, surlardaki cinayetten farkı yok, Allah korusun ?? 53 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    okulda öğretmenler evde anneler babalar çocuklarınızın üstlerini arayın telefonlarını bilgisayarlarını her gün kontrol edin size karşı geliyorlarsa emniyete haber verin 47 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Rabbim sen çoluk çocuğu ve gençleri bu tarz sapkın caniler den koru 29 0 Yanıtla
  • Vadaa:
    Tv de gördüğü edirnekapi olayını hafızasına işlemiş internet yeni nesili mahvediyor herseyi görüp okuyorlar buna çözüm bulunmalı 26 0 Yanıtla
  • İsmail Yiğit:
    Demekki artik okullara da guvenlik ve kontrol noktasi gerekli.Bu cocugun disarida da olmamasi lazim.Anne baba doktor raporu!!! 26 0 Yanıtla
  • Ramazan Sarac:
    Bunu hapse atmaya gerek yok çünkü bu zihniyetin ne vatana ne millete ne ailesine nede kendisine faydası olmaz kazanmaya falan çalışmaya gerek yok 21 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Psikolojik sorunlu insanları bu toplumdan uzak tutun bir adayamı yerleştirirsiniz nereye yerleştirirsiniz bilmiyorum ama toplumdan uzak tutun .. 14 0 Yanıtla
  • Beni boş ver:
    hemen serbest bırakın bunu Türk adaletinin tek yaptığı bu 10 0 Yanıtla
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