Muratlı'da Koyun Ağılında Yangın

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Muratlı Sanayi Sitesi'nde ağıl yangını

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir koyun ağılında yangın çıktı. Yangında maddi hasar oluştu.

Olay, akşam üstü saat 16.50 sıralarında Muratlı Küçük Sanayi Sitesi'nin içerisinde bir küçükbaş hayvan ağılında meydana geldi. İddiaya göre; henüz nedeni belirlenemeyen şekilde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Ağılı tamamen saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Küçükbaş hayvanlar tahliye edildi. Yangın, ağıl ve bitişiğinde dükkanda maddi hasara yol açtı.

Öte yandan, ağıl sahibi Recep Serbest ve kardeşi Yavuz Serbest ise, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini üzüntüyle izledi.