Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde geri manevra yapan tır, fabrikanın güvenlik kulübesine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, İstiklal- Kurtpınar OSB Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasının girişinde meydana geldi. Geri manevra yapan tır, fabrikanın güvenlik kulübesine çarptı. Tırın çarptığı 1 işçi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Muratlı'da Tır Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?