Muş'ta Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Muş'un Sungu Beldesinde tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı evde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Sungu beldesinde tek katlı bir evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. - MUŞ